Operação Vortex: Furacão de crimes em Espinho

Conheça os autarcas que estão na malha do crime.

Esta semana falamos de autarcas que estão na malha do crime. Carla Alves demitiu-se do corgo de secretária de Estado em sequência de uma notícia dada pelo Correio da Manhã. O ex-presidente da Câmara de Portalegre está em prisão domiciliária. Mais recente ainda, Miguel Reis renunciou ao cargo de presidente da Câmara de Espinho e está detido desde terça-feira depois de suspeitas de corrupção.Leia a notícia completa no site do Correio da Manhã