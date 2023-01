Menos casos de gripe e infeções respiratórias na primeira semana de 2023

Gripe A continua a ser a infeção respiratória mais predominante em Portugal.

Os casos de gripe e infeções respiratórias diminuíram na primeira semana de 2023, continuando a ser mais predominante em Portugal a do tipo A (gripe A), indicou esta quinta-feira o INSA.

O Boletim de Vigilância da Gripe e outros Vírus Respiratórios do Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge (INSA) avança também que na semana de 02 a 08 de janeiro observou-se "mortalidade por todas as causas dentro do esperado em Portugal", apesar de ter sido identificados "excessos de mortalidade por todas as causas na região Norte e no grupo etário com 75 e mais anos de idade".

O INSA realça que o excesso de mortalidade no Norte e em idosos com mais de 75 anos faz parte de um período mais alargado, que começou a 28 de novembro, num total de seis semanas.