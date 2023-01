Sondagem revela que escândalos provocam desgaste do PS

A distância entre PS (26,3%) e PSD (24,9%) reduziu-se drasticamente em janeiro. Os socialistas tinham conseguido inverter a tendência em dezembro pela primeira vez desde julho de 2022, mas se no mês passado o barómetro da Intercampus para omostrava que havia 5% a separar o PS do PSD, em janeiro já só há 1,4%. Por outro lado, o Chega (9%) perdeu um pouco de terreno mas mantém-se a terceira força política, à frente da IL (6,4%) e do BE (6,3%), que continuam ambos em queda e empatados na quarta posição. Já a CDU empata com o PAN com 3,1% das intenções de voto dos portugueses.Saiba mais no site do Correio da Manhã