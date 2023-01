Namorado da Secretária de Estado promovido no Barreiro

Patrícia Gaspar foi mandatária do presidente da autarquia nas últimas autárquicas.

O namorado da secretária de Estado da Proteção Civil, Patrícia Gaspar, foi contratado pela Câmara do Barreiro, liderada pelo PS, e promovido a um patamar salarial superior: Rui Laranjeira foi nomeado pelo presidente da autarquia, Frederico Rosa, para coordenador municipal da Proteção Civil do Barreiro, em 22 de dezembro último. Nas últimas eleições autárquicas, Patrícia Gaspar foi mandatária da candidatura de Frederico Rosa.