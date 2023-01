Professor abusa sexualmente da filha adotiva

Confrontado pela família, o predador sexual assumiu os crimes e saiu de casa.

Ao longo dos últimos cinco anos, um professor do ensino básico, de Ponte de Lima, de 58 anos, abusou de uma filha que adotou ainda bebé. A menor, atualmente com 17 anos, foi alvo de ataques sexuais em casa, de forma continuada, até ganhar coragem para pôr um ponto final no terror que viveu às mãos do pai. Denunciou-o no final da semana passada à mãe e à irmã, que avançaram para a queixa formal às autoridades. Em poucos dias, a Polícia Judiciária de Braga reuniu prova para avançar para a detenção do predador sexual, que assumiu tudo. Foi esta quinta-feira presente a um juiz de instrução que o pôs em prisão preventiva.





