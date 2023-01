Três polícias esfaqueados por homem em Budapeste. Um acabou por morrer

Suspeito estava a tentar entrar num apartamento quando a polícia foi chamada ao local.

Um homem atacou três polícias com uma faca, esta quinta-feira à noite, em Budapeste, na Hungria. Esta sexta-feira, a polícia húngara revelou que um deles acabou por morrer no hospital.O suspeito estava a tentar entrar num apartamento, num bloco de apartamento em Budapeste, quando a polícia foi chamada ao local, de acordo com a agência Reuters.Quando o tentaram deter, o homem esfaqueou os três polícias e ainda tentou fugir, mais foi alvejado no pé por um quarto agente.O Primeiro-Ministro da Hungria, Viktor Orban, disse que o Governo vai ajudar a família do agente que morreu.Viktor Orban não revelou mais pormenores sobre o suspeito ou as circustâncias do ataque.