Rafa acelera para o dérbi

Avançado não inspira cuidados e deve ser aposta para o onze encarnado. Do lado dos leões, Amorim tem dúvidas sobre Pote.

Alívio para Roger Schmidt. Rafa Silva está apto para o duelo de domingo com o Sporting e deve ser titular, apurou o. Já Grimaldo vai continuar em dúvida até à hora do jogo.O extremo falhou o encontro da Taça de Portugal com o Varzim apenas por precaução, depois de na véspera ter sofrido uma entorse no pé (Benfica não especificou se o direito ou o esquerdo). O técnico alemão não quis arriscar a sua utilização no duelo com uma equipa da Liga 3 que as águias viriam a ganhar: 2-0.Saiba mais no site do Correio da Manhã