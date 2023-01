Dragões pressionam arbitragem antes de fase decisiva

Azuis e brancos queixam-se de penálti por marcar na última jornada e também falam de benefício ao Benfica.

FC Porto intensificou a pressão à arbitragem quando a época vai entrar numa fase decisiva. Osabe que, após terem avaliado os jogos que já decorreram neste ano civil, os dirigentes portistas entenderam que o clube estava a ser prejudicado, sobretudo na comparação com o Benfica. E resolveram, de imediato, combater essa tendência.Saiba mais no site do Correio da Manhã