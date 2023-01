MP recusa dinheiro do Benfica para travar processo do caso ‘Saco Azul’

Procurador chumba pedido das águias de pagarem ao Fisco mais de 488 mil euros.

O Ministério Público (MP) recusou a proposta apresentada pelo Benfica que garantia à SAD safar-se do caso ‘Saco Azul’ sem ir a julgamento. Os encarnados mostraram-se dispostos a pagar ao Fisco o valor que fosse determinado "como efetivamente devido" para suspender o processo, mas o MP opôs-se a esse requerimento.Saiba mais no site do Correio da Manhã