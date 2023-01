Mulher mais velha de Portugal morre aos 112 anos

Isabel Sarmento morreu esta quinta-feira no Hospital de Amarante, onde estava internada.

Considerada a mulher mais velha do País, Isabel Gomes Sarmento, de 112 anos, morreu esta quinta-feira no Hospital de Amarante. O funeral realiza-se esta sexta-feira em Vila da Rua, Moimenta da Beira.Saiba mais no site do Correio da Manhã