Basílio Horta é o político que declara maior riqueza

Presidente da Câmara de Sintra declara ao Constitucional mais de 10 milhões de euros em casas e contas bancárias.

O atual presidente da Câmara Municipal de Sintra, Basílio Horta, lidera a lista dos políticos mais ricos em Portugal, segundo a contabilização feita pela revista ‘Sábado’ com base na declaração de rendimentos entregue no Tribunal Constitucional (TC). Entre património imobiliário e ativos financeiros, o autarca acumula uma riqueza superior a 10 milhões de euros.Saiba mais no site do Correio da Manhã