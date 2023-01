“Nem me parecia ela, estava um farrapo”, revela PSP sobre idosa mantida em cativeiro pelo filho em Gondomar

Testemunhas descrevem estado débil de idosa, de 84 anos, mantida em cativeiro pelo filho durante 13 meses.

Olívia, 84 anos, foi encontrada pela PSP, a quatro de março de 2022, "prostrada na cama, debilitada e sem comer há dias", afirmou, no Tribunal de S. João Novo, Porto, a agente que deteve o filho adotivo da mulher, em Rio Tinto, Gondomar. "Nem parecia ela, estava um farrapo com um roupão vestido", contou a prima da vítima. Já para o filho da idosa, julgado por violência doméstica, sequestro, furto qualificado e resistência, "estava tudo bem".