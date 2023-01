Mundo da música de luto por Jeff Beck

“Um homem de outro planeta” para Rod Stewart ou “o guerreiro das seis cordas” para Jimmy Page. Jeff Beck, um dos mais virtuosos guitarristas da história do rock, morreu esta quarta-feira, aos 78 anos, vítima de meningite bacteriana, deixando o mundo da música em choque. Foi “um irmão que perdi”, escreveu Ronnie Wood, dos Rolling Stones. “Ninguém tocou guitarra como ele”, elogiou, por seu turno, Gene Simmons, dos Kiss. Já Kirk Hammett, dos Metallica, deixou um sentido agradecimento: “Foste imensamente generoso com o teu talento. A tua inspiração e espírito permanecerão para sempre”.Saiba mais no site do Correio da Manhã