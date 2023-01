Mulher morre caída no chão com o marido em Gondomar

Joaquina Beleza, de 80 anos, foi encontrada esta quinta-feira em paragem cardiorrespiratória, dentro de casa, em Gondomar. O marido, da mesma idade, estava caído sobre o corpo da idosa, que apresentava ferimentos no rosto e acabou por morrer no local. Por existir um historial de violência doméstica entre o casal, a Polícia Judiciária do Porto foi acionada para investigar o caso.Saiba mais no site do Correio da Manhã