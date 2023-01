Ministério da Educação investiga fundos criados para compensar grevistas que aderem ao protesto dos professores

Em causa estão denúncias sobre recolha e aceitação de dinheiro neste contexto.

O Ministério da Educação (ME) revelou esta quinta-feira que está a investigar a constituição de fundos de greve criados para compensar os grevistas.Em resposta a questões do, o ME afirmou que "está a analisar denúncias que chegaram durante o dia de hoje (esta quinta-feira), para que, caso se verifique a ilegalidade da recolha e aceitação de dinheiro neste contexto, se extraiam as devidas consequências legais e se atue em conformidade".Na ‘greve cirúrgica’ dos enfermeiros, em 2019, a Procuradoria-Geral da República emitiu um parecer a considerar que era ilícita, devido ao recurso a fundos de greve à margem dos sindicatos e porque os pré-avisos não especificavam "o tempo e o modo" da paralisação. Na altura, grupos de enfermeiros assumiram a constituição de fundos de greve para pagar aos grevistas. Os enfermeiros incorriam em processo disciplinar e a greve foi suspensa.