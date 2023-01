Lula garante banco público a emprestar com juros baixos

Chefe de Estado brasileiro voltou a criticar o mercado financeiro.

O Presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, garantiu na quinta-feira que o banco público Caixa Económica Federal vai voltar a emprestar dinheiro a baixos juros.

"Eu tenho certeza, companheira Maria Rita [Serrano], que nós vamos contar com a Caixa Económica outra vez, vamos contar com seu apoio, com a solidariedade dos funcionários da Caixa Económica, para que a Caixa Económica volte a ser um banco muito mais forte, um banco que empreste dinheiro muito mais barato, com juros muito mais baratos, sem perder dinheiro, porque o banco precisa dar um lucro para poder continuar sobrevivendo", afirmou Lula da Silva, na apresentação da nova presidente do banco.

O chefe de Estado brasileiro voltou a criticar o mercado financeiro: "a gente não pode dar um aumento de salário de 3%, porque é gasto. Não está certo! Não é possível! E nós vamos ter que construir uma outra narrativa nesse país".