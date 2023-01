Casos de doentes que morreram ou ficaram mutilados no hospital Amadora-Sintra denunciados por cirurgiões

Peritos independentes da Ordem dos Médicos investigam os 22 casos ocorridos no ano passado.

Dois médicos do Hospital Amadora-Sintra denunciaram um conjunto de 22 doentes que terão sido vítimas de más práticas clínicas por parte da equipa do Serviço de Cirurgia Geral. Segundo escreve o jornal Expresso em causa estão casos de cirurgias a tumores que não existiam ou uma hérnia que permaneceu no doente depois de uma opreação.Os casos aconteceram todos no ano passado e os dois cirurgiões apresentaram queixa à administração do hospital, que indicou ao semanário ter aberto um "processo de inquérito para o apuramento dos factos e eventuais responsabilidades". Para tal, pediu à Ordem dos Médicos a nomeação de instrutores externos do Colégio de Especialidade de Cirurgia Geral para garantir a imparcialidade do processo. Também informou a Inspeção Geral das Atividades em Saúde (IGAS) da denúncia recebida.As denúncias incluem casos como o de um doente que foi operado ao pâncreas por suspeitas de tumor que afinal não existia. O doente acabou por ter complicações e precisou de nova cirurgia, refere um documento enviado ao Expresso. Noutro caso um doente chegou a fazer radioterapia quando afinal também não tinha cancro. Noutro caso um doente acabou por morrer depois de ter sido operado a uma hérnia e ter sofrido uma peritonite fatal. Há ainda outro doente que foi operado a uma hérnia que continuou a ter depois da intervenção. O cirurgião recusou fazer nova intervenção.Neste momento, a administração do Amadora-Sintra terá reforçado junto da Ordem dos Médicos a urgência de concluir esta averiguação, com o reforço da equipa. A ordem nomeou um médico perito a 26 de outubro de 2022. A Ordem não quis comentar o caso e a IGAS refere que abriu um "processo de natureza disciplinar para apurar os factos". Segundo indica o semanário oo inquérito preliminar aos primeiros 10 casos parece não apontar para falhas no procedimento médico.