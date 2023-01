Dérbi com 'encarnados' na liderança e 'leões' em crise

Benfica vai entrar campo com seis pontos de vantagem no topo do campeonato, um cenário bem diferente para o lado do Sporting, que está no quarto lugar.

Benfica e Sporting disputam no domingo o primeiro dérbi 'eterno' da temporada, com os 'encarnados' tranquilos na liderança e os 'leões' já sem grandes esperanças de chegar ao título, na 16.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.

No Estádio da Luz, o Benfica vai entrar campo com seis pontos de vantagem no topo do campeonato, um cenário bem diferente para o lado do Sporting, que está no quarto lugar, a 12 do seu histórico rival.

Mesmo assim, após o desaire em Braga (3-0) e um triunfo pouco convincente sobre o Portimonense em casa (1-0), a equipa de Roger Schmidt pode aproveitar o duelo com os 'leões' para regressar às boas exibições e demonstrar que realmente, neste momento, é o principal candidato ao título nacional, algo que foge ao clube da Luz há três temporadas.

Para o campeonato, no Estádio da Luz, o Benfica, tem um recorde 100% vitorioso, com oito triunfos em oito jogos, e com 27 golos marcados e apenas seis sofridos.

Os números apontam os 'encarnados' com favoritos a vencer o dérbi, ainda mais quando o Sporting está a fazer uma temporada completamente atípica fora de Alvalade.

Até agora, nas deslocações realizadas para I Liga, a formação de Rúben Amorim tem mais derrotas (quatro) do que vitórias (três), a mais recente precisamente na última jornada, na Madeira, com o Marítimo (1-0), e uma diferença de golos negativa (10 marcados e 12 sofridos), num registo quase impensável para uma equipa 'grande' e que iniciou a época como candidata ao título.

Só mesmo uma vitória na Luz, tal como aconteceu na última temporada (3-1), a única nos últimos seis anos, poderá ainda dar alguma esperança ao Sporting, num encontro em que Sporting de Braga e FC Porto vão estar também a 'torcer' pela equipa de Amorim.

O Braga é segundo classificado, precisamente a seis pontos do Benfica, enquanto o FC Porto, atual campeão nacional, é terceiro, a sete.

A nível de jogadores, neste momento, o espanhol Grimaldo e Rafa, a fazer grande época no Benfica, estão em dúvida para o dérbi, ambos devido a problemas físicos, acontecendo o mesmo com o japonês Morita, no Sporting.

Outro dos 'atrativos' do dérbi será a presença do médio argentino Enzo Fernández, recentemente campeão mundial pelo seu país, com os adeptos do Benfica à espera do regresso às boas exibições, depois de problemas disciplinares no clube.

O Benfica-Sporting, jogo 'grande' da 16.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, está agendado para as 18:00 de domingo, no Estádio da Luz, em Lisboa.