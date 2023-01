Eduardo Cabrita pode vir a responder por morte de trabalhador na A6

O antigo ministro da Administração Interna Eduardo Cabrita poderá vir a responder em tribunal por homicídio por negligência e condução perigosa no caso do atropelamento mortal de Nuno Santos, na A6, a 18 de junho de 2021, na sequência de uma decisão do Tribunal da Relação de Évora.Os juízes desembargadores deram parcialmente razão a um recurso da filha mais velha da vítima que pediu a acusação do antigo ministro depois de o processo ter sido arquivado. Segundo o jornal ‘Público’, os indícios contra Eduardo Cabrita vão ser avaliados pela juíza de instrução que decidirá se o caso segue para julgamento. O antigo ministro ainda pode pedir a abertura de instrução.