Kanye West casa-se em segredo com designer da linha Yeezy

O rapper norte-americano Kanye West casou com a designer arquiteta Bianca Censori, responsável pelos desenhos da linha Yeezy, uma colaboração entre o artista e a Adidas.Kanye West, realizou, alegadamente, uma cerimónia privada com Bianca onde ambos foram vistos a usar anéis de casamento, de acordo com o site norte-americano TMZ.Apesar da cerimónia, o casal não parece estar legalmente casado, uma vez que não preencheram nenhum certificado de casamento.O rapper e a designer foram vistos, esta segunda-feira, a partilhar uma refeição e a falarem no hotel Waldor Astoria, em Beverlly Hills, na Califórnia, EUA.O artista resolveu os pormenores do divórcio com a ex-mulher, Kim Kardashian, em novembro, e após várias polémicas relacionadas com o tema, parece estar agora a seguir com a sua vida.