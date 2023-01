Avaria na rede de telecomunicações condiciona socorro do INEM

Uma avaria na rede de telecomunicações da Vodafone causou, esta quinta-feira, constrangimentos em várias entidades, entre as quais o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).As centrais telefónicas dos Centros de Orientação de Doentes Urgentes (CODU) estiveram com vários problemas durante toda a manhã e o acionamento de meios no terreno teve de ser feito via rádio, através do SIRESP. O INEM garante que as chamadas para o 112 não foram afetadas, mas o Sindicato dos Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar denuncia que houve atrasos no socorro.

“Durante a manhã recebemos mais de cerca de 60 ocorrências em espera para envios de meios”, afirma Rui Lázaro. Também nos centros de saúde da região Norte houve problemas devido a uma falha informática num servidor da Administração Regional de Saúde do Norte, que afetou toda a prestação de cuidados de saúde primários na região. No entanto, a ARS-Norte garantiu que as situações mais complicadas foram atendidas.