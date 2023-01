Jovens roubam auriculares e acabam detidos no Porto

PSP intercetou os três suspeitos, dois de 17 e um 16 anos, na praça Guilherme Gomes Fernandes.

Três jovens, dois com 17 e um com 16 anos, estudantes, foram detidos pela PSP, na madrugada de sta quinta-feira, na praça Guilherme Gomes Fernandes, no Porto, por roubo.O alerta foi dado às 03h20, pela vítima, um homem de 18 anos. A PSP intercetou os três suspeitos naquela praça. Os alegados ladrões tinham na sua posse os auriculares que, momentos antes, sob ameaça e através de coação física, tinham roubado à vítima.O detido vai ser presente a tribunal.