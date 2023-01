Menor esfaqueia outro com faca de cozinha em Ermesinde

Suposto agressor foi intercetado e detido numa artéria próxima do local do crime.

Um jovem, de 14 anos, foi esfaqueado nas costas por um outro rapaz, de 17, na rua D. António Ferreira Gomes, em Ermesinde, esta quinta-feira à tarde.O alerta foi dado por populares que chamaram as autoridades. Quando chegou ao local, a PSP encontrou a vítima a ser assistida pelos bombeiros e pelo INEM. Junto ao ferido, foi apreendida a faca de cozinha, alegadamente usada no crime.O suposto agressor foi intercetado e detido numa artéria próxima do local do crime. Vai ser presente a tribunal.