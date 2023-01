Tribunal de Guimarães condena 'Tony da Penha' a sete anos de prisão

Coletivo de juízes deu como provado que o arguido atraiu a vítima que acabou por morrer no rio Ave.

O Tribunal de Guimarães condenou esta sexta-feira a sete anos de prisão António Silva, conhecido como 'Tony da Penha', por exposição ou abandono, no processo em que respondia pela morte de Fernando Ferreira, com a alcunha de 'Conde'.O coletivo de juízes deu como provado que o arguido atraiu a vítima -- que acabou por morrer no rio Ave - para uma emboscada, junto ao rio Ave, nas Caldas das Taipas, com o objetivo de o fazer confessar o alegado roubo de cerca de 145 mil euros que o arguido tinha num cofre na sua residência."Cometeu o crime de exposição ou abandono. Ao atrair o senhor Fernando Ferreira para uma emboscada, a forma de atuar é traiçoeira, perigosa e insidiosa. Marcar um encontro, aparecer com um capanga, dar-lhe uns sopapos, uns açoites, com o intuito de o fazer confessar. Uma emboscada à noite. Agiu com frieza, ao deixar o senhor ali abandonado no rio, indiferente à vida de uma pessoa", justificou a presidente do coletivo de juízes.A juíza presidente explicou que a pena de sete anos aplicada ao principal arguido teve por base as suas declarações em primeiro interrogatório judicial, que foram depois corroboradas em julgamento por outros elementos de prova, pelos depoimentos de algumas das testemunhas e pelos sinais encontrados no corpo da vítima.