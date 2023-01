Ministro da Administração Interna comenta promoção do namorado da secretária de Estado da Proteção Civil

"Tenho por hábito confiar na palavra das pessoas, por isso confio naquilo que me foi dito", disse José Luís Carneiro.

O Ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, respondeu, esta sexta-feira, às perguntas dos jornalistas relativamente ao facto de o namorado da secretária de Estado da Proteção Civil, Patrícia Gaspar, ter sido contratado e promovido a um patamar salarial superior pela Câmara do Barreiro, liderada pelo PS O ministro começou por dizer que a escolha "não é da responsabilidade do Ministério da AI, mas sim da Câmara Municipal do Barreiro", mas que "se houver responsabilidades para apurar, obviamente serão apuradas".No entanto, José Luís Carneiro admitiu ter questionado a secretária de Estado sobre o assunto: "Quando a secretária de Estado da Proteção Civil me disse que tinha sido abordada sobre um órgão da comunicação social sobre a situação, perguntei-lhe se alguma vez tinha falado com o presidente da Câmara sobre a questão e a secretária de Estado disse-me que não".O ministro acrescentou ainda que confia na palavra de Patrícia Gaspar: "Eu tenho por hábito confiar na palavra as pessoas, por isso confio naquilo que me foi dito pela secretária de Estado".Sobre a escolha de Rui Laranjeira, para coordenador municipal da Proteção Civil do Barreiro, José Luís Carneiro disse que "só o presidente da Câmara pode responder".