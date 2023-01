Morita regressa aos treinos do Sporting a dois dias da visita à Luz

Sábado, o plantel 'leonino' volta a treinar na Academia do clube, em Alcochete, às 10h30.

O médio internacional japonês Morita regressou esta sexta-feira aos treinos com o plantel do Sporting, que prepara a visita ao Benfica, no domingo, no dérbi da 16.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.

De acordo com informação divulgada pelo clube, Morita, que ainda não jogou pelos 'leões' desde que regressou do Mundial2022, disputado no Qatar, treinou integrado, enquanto o médio Daniel Bragança, continua a recuperar de uma longa lesão.

No sábado, o plantel 'leonino' volta a treinar na Academia do clube, em Alcochete, às 10:30, estando agendada para as 12h15 a conferência de imprensa do técnico Ruben Amorim.

O Sporting, quarto classificado da I Liga, com 28 pontos, visita o rival Benfica, líder do campeonato com 40, no domingo, a partir das 18h00, num encontro que vai ser arbitrado por Artur Soares Dias, da associação do Porto.