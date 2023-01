Menina de três anos morre após ser encontrada trancada dentro de máquina de lavar

Causa da morte ainda é desconhecida, mas suspeita-se que tenha sido por sufocamento.

Uma menina de três anos morreu, esta quinta-feira, momentos depois de ter sido encontrada pelo pai e por um irmão trancada dentro de uma máquina de lavar, em Paris.A menina foi encontrada por volta das 22h30 (21h30 em Lisboa) e estava em estado crítico. Os serviços de emergência ainda foram acionados mas o óbito viria a ser declarado por volta das 23h30 (22h30 em Lisboa), de acordo com o jornal francês Le Parisien.A causa da morte ainda é desconhecida, mas suspeita-se que tenha sido por sufocamento. Uma fonte próxima da investigação revelou ao Le Parisien que não há nenhuma pista "do que possa ter acontecido"."A menina não apresentava sinais de violência, mas a autópsia vai revelar mais pormenores", adiantou a fonte.O pai e a mãe, de 48 e 37 anos, respetivamente, jantaram com um dos cinco filhos e após a refeição deram por falta da menina. Toda a família começou, então, a procurá-la, dentro e fora de casa, e pediram ajuda aos vizinhos.Quando encontram a menina, o pai ligou de imediato aos serviços de emergência, mas já nada pôde ser feito.