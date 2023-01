Lisa Marie Presley: Entre o legado do ‘rei do rock’, a perda do filho e quatro casamentos

Cantora foi casada com Michael Jackson e com o ator Nicolas Cage.

Filha do ‘rei do rock’, Elvis Presley, e de Priscilla Presley, Lisa Marie nasceu a 1 de fevereiro de 1968 em Memphis, no estado norte-americano do Tennessee.

Os pais divorciaram-se quando tinha apenas quatro anos e Lisa foi viver com a mãe para Los Angeles, na Califórnia. Tinha nove anos quando Elvis Presley morreu.

Após a morte do pai, a mãe de Lisa começou a namorar com o ator Michael Edwards. Anos mais tarde, Lisa viria a revelar ter sido vítima de abusos sexuais.



Quatro casamentos e a morte trágica do filho

A vida amorosa de Lisa Marie Presley também foi conturbada, com quatro casamento e divórcios.

Casou com o músico Danny Keough em 1988, com quem teve dois filhos: Riley Keough, atriz hoje com 33 anos, e Benjamin Keough, músico, que morreu em 2020, com apenas 27 anos. A morte trágica do filho, declarada como suicídio, foi uma perda que Lisa Marie Presley nunca superou.

Num ensaio escrito para a revista People, em agosto de 2022, a cantora confessou ter ficado "destruída" com a morte do filho, mas que "continuou pelas filhas".

O casamento com o pai dos seus dois filhos viria a terminar em maio de 1994 e 20 dias após o divórcio Lisa casava-se com a estrela pop Michael Jackson.

O casamento entre a filha do ‘rei do rock’ e o ‘rei da Pop’ viria a ter uma enorme cobertura mediática e a marcar a cultura Pop do início dos anos 90. O enlace durou um ano e sete meses, com o divórcio a ser consumado em 1996, num momento em que, segundo a agência Reuters, Michael Jackson era confrontado com acusações de abuso sexual de menores.

No ano de 2002, Lisa Marie casou-se com o ator Nicolas Cage, num enlace relâmpago que durou apenas quatro meses, apesar de o divórcio só ter sido oficializado em 2004.

O último casamento foi o mais duradouro. Lisa casou com o guitarrista e produtor musical Michael Lockwood em 2006 e tiveram duas filhas, Harper e Finley Lockwood, hoje com 14 anos.

O casal divorciou-se em 2021.

Seguir as pisadas do pai

Com um sobrenome de peso, Lisa também se dedicou à música. Em 2003 lançou o disco de estreia, "To Whom It May Concern", seguindo-se "No What", dois anos depois. Ambos chegaram ao Top 10 da tabela Billaborad 200.

O terceiro disco "Storm and Grace" foi lançado em 2012.