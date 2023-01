Diagnosticados com cancro terminal 12 bombeiros que combateram incêndio na Torre Grenfell, em Londres

Também acidentes Vasculares Cerebrais (AVC), doenças cardíacas e insuficiência renal foram detetados em pessoas envolvidas no incidente de 2017.

Pelo menos 12 dos cerca de 1300 bombeiros que combateram o incêndio na Torre Grenfell, em Londres, Reino Unido, em 2017, foram agora diagnosticados com cancro terminal. De acordo com os relatórios médicos, os tipos de cancros mais detetados foram cancros digestivos e leucemia.Vários operacionais e sobreviventes do desastre de 2017 solicitaram exames médicos no seguimento da divulgação de uma lista de socorristas que prestaram auxílio no desastre, no qual morreram 72 pessoas, e que tinham agora sido diagnosticados com cancro.Também Acidentes Vasculares Cerebrais (AVC), doenças cardíacas e insuficiência renal foram detetados em pessoas envolvidas no incidente, quer no combate, no socorro ou vítimas e moradores do prédio de 20 andares, que foi consumido pelas chamadas."Vamos receber dados realmente assustadores e chocantes, muito em breve", disse fonte de uma das corporações de bombeiros, que estiveram no socorro, ao jornal britânico Mirror.Alguns dos 1300 bombeiros que estiveram no local do desastre usaram as fardas, contaminadas, durante mais de 10 horas, enquanto outros estiveram fechados numa cave cheia de fumo durante seis horas.As análises efetuadas aos detritos do prédio, encontrados num raio de até 200 metros da torre, revelaram a existência de concentrações elevadas de produtos químicos cancerígenos.Entre 400 e 600 pessoas viviam na Torre Grenfell, de 24 andares e 120 apartamentos, que foi totalmente consumida pelo fogo em junho de 2017. 72 pessoas acabaram por perder a vida.