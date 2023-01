Colégio da Comissão Europeia visita Kiev em fevereiro para apoiar cadidatura de adesão da Ucrânia à UE

Revelação foi feita por Ursula von der Leyen.

O colégio da Comissão Europeia vai reunir-se com o Governo ucraniano em Kiev no início de fevereiro, para apoiar as autoridades ucranianas no processo de candidatura de adesão à União Europeia (UE), anunciou esta sexta-feira a presidente do executivo comunitário.

Numa conferência de imprensa conjunta com o primeiro-ministro sueco, Ulf Kristersson, na localidade sueca de Kiruna, após a reunião entre o Governo da Suécia e o colégio de comissários que assinala o 'lançamento político' da presidência sueca do Conselho da UE, Ursula von der Leyen revelou que o executivo comunitário viajará dentro de poucas semanas até Kiev.

Em resposta a uma questão sobre os progressos na candidatura da Ucrânia à UE, Von der Leyen anunciou que, "para apoiar esse processo, o colégio vai visitar a Ucrânia no início de fevereiro e haverá uma reunião do colégio com o Governo" ucraniano.