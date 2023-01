‘Tacho’ triplica salário de deputada

Jamila Madeira ganhou, durante nove meses, cerca de 11 100 euros/mês com a acumulação dos ordenados de deputada e consultora da REN Serviços.

Jamila Madeira, vice-presidente da bancada parlamentar do PS, acumulou, durante nove meses, o salário de deputada com o ordenado de consultora na REN Serviços: entre abril e dezembro de 2022, Jamila Madeira terá tido um rendimento total na ordem de 11 100 euros brutos por mês, o triplo do seu vencimento como deputada. Desde um de janeiro último, Jamila Madeira está em exclusividade de funções como deputada. Jamila Madeira optou por esta condição após a Comissão de Transparência e Estatuto dos Deputados ter concluído, em resposta a um pedido apresentado pela própria deputada, que estava impedida de acumular as duas funções, nos termos da alínea h) do artigo 21.º do Estatuto dos Deputados.Leia a notícia completa no site do Correio da Manhã