Maioria dos portugueses ao lado dos professores

Professores voltam este sábado à tarde a manifestar-se nas ruas de Lisboa.

No dia em que os professores voltam a manifestar-se nas ruas de Lisboa, uma sondagem da Intercampus para orevela que a maioria dos portugueses (60%) está ao lado da classe docente e concorda com as greves em curso. Já 31,4 % dos inquiridos afirmam não concordar com as paralisações que duram desde o início de dezembro. A sondagem revela ainda que metade dos docentes (49,1%) acha que o ministro da Educação tem piorado a situação da Educação em Portugal. Apenas 12,6% dos inquiridos consideram que João Costa melhorou a situação, e 10,6% dizem que a manteve igual. Mais de um quarto das pessoas (27,8%) opta por não responder.