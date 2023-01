Secretária de Estado da Proteção Civil diz que desconhecia a contratação do namorado

Rui Laranjeira nega intervenção de Patrícia Gaspar.

O namorado da secretária de Estado da Proteção Civil, Patrícia Gaspar, garantiu esta sexta-feira aoque a relação que mantém com a governante não teve qualquer influência na sua contratação para a Câmara Municipal do Barreiro. No "relacionamento que tenho com ela sempre fui criterioso para não haver nada que se possa apontar", declarou Rui Laranjeira.O até agora chefe de segurança da Casa Ermelinda Freitas, em Palmela, sustenta que o convite para coordenar a Proteção Civil no Barreiro partiu do presidente da câmara, depois de ter ouvido "recomendações" de várias pessoas que o referiram para ocupar o cargo deixado livre por Hugo António. "Não fui promovido, não tenho qualquer vínculo à câmara, nem nunca tive qualquer vínculo à Função Pública. Fui designado para uma comissão de serviço durante 3 anos", disse Rui Laranjeira, acrescentando que não foi "aumentado face" ao seu antecessor.