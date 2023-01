Ex-ministro de Bolsonaro tinha ‘minuta’ golpista

Polícia apreende rascunho de decreto que declarava o estado de exceção, limitando os poderes do Congresso e da Justiça.

A Polícia Federal brasileira encontrou na casa do ex-ministro da Justiça de Jair Bolsonaro, Anderson Torres, uma minuta de decreto de declaração de Estado de Defesa que, se tivesse sido posta em prática, permitiria ao ex-Presidente reverter a derrota sofrida nas presidenciais. O documento constitui um sério embaraço legal para Torres mas também atinge Bolsonaro, ambos atualmente nos EUA.