Médico multado por passar atestados falsos a 5 euros

Um médico foi esta sexta-feira condenado no Tribunal de Coimbra a uma pena de multa de seis mil euros, por falsificar atestados para a renovação de cartas de condução sem sequer ver os condutores. Durante o julgamento, a proprietária de uma agência de documentação, também arguida e punida com uma multa de 3200 euros, confessou que cobrava 60 euros aos clientes e dava cinco euros ao médico por cada atestado.Leia a notícia completa no site do Correio da Manhã