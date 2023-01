Blocos de partos fechados até segunda-feira em seis hospitais

É mais um fim de semana complicado para grávidas residentes na área abrangida por seis hospitais da região de Lisboa e Vale do Tejo. A falta de médicos obriga ao cumprimento da deliberação da direção executiva do Serviço Nacional de Saúde (SNS) referente ao fecho rotativo das maternidades.Os dados publicados dos Serviços de Urgência Obstétrica/Ginecológica e Blocos de Parto na página do SNS indicam que o bloco de partos do Hospital das Caldas da Rainha encerrou às 9h00 desta sexta-feira e só deverá abrir às 9h00 de segunda-feira. O mesmo horário é aplicado ao Hospital Dr. Manoel Constâncio (Abrantes).

