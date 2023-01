Portugal a tremer de frio com massa de ar polar

Há regiões em que os termómetros vão ficar abaixo de zero, com possibilidade de neve na serra da Estrela.

As temperaturas vão descer a partir deste domingo, em Portugal continental, devido à passagem de uma superfície frontal fria. Há regiões em que os termómetros vão mesmo ficar abaixo de zero, havendo a probabilidade de neve. “Domingo já poderá nevar nas terras altas, como a serra da Estrela e o Gerês. E a partir de terça poderá haver neve em cotas mais baixas, ou seja, em serras acima dos 600 metros”, explica Pedro Sousa, meteorologista do Instituto Português do Mar e da Atmosfera.