Autoridades ucranianas relatam ataque míssil da Rússia contra Kiev

A Rússia atacou as cidades de Kiev e Kharkiv durante a manhã deste sábado com mísseis S-300, avança a agência Reuters.Segundo o The Kyiv Independent, pelo menos três explosões fizeram-se sentir na capital ucraniana e o ataque foi contra infraestruturas críticas de Kiev.As explosões aconteceram no distrito de Dniprovskiy da capital ucraniana, disse um alto funcionário presidencial.Os destroços de um míssil caíram numa área não residencial no distrito de Holosiivskiy, no oeste de Kiev.O presidente da Câmara de Kiev apelou aos habitantes que ficassem em casa para evitar a ameaça de perigo.A escala dos danos ainda não é conhecida.Em atualização