Sobe para laranja aviso em sete distritos do continente devido à agitação marítima

Preveem-se ondas com quatro a cinco metros.

O IPMA elevou de amarelo para laranja o aviso em sete distritos de Portugal continental na segunda-feira devido à previsão de agitação marítima e colocou Braga e Viana do Castelo sob aviso amarelo já na noite de domingo.

Segundo a atualização feita esta manhã pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), os distritos de Braga e de Viana do Castelo ficam sob aviso amarelo já a partir das 21h00 de domingo e até às 03h00 de segunda-feira, prevendo-se ondas de noroeste com quatro a cinco metros.

Nestes dois distritos, o aviso passa depois a laranja, até às 07h00 de terça-feira, devido a ondas de noroeste com cinco a seis metros de altura significativa, podendo atingir a altura máxima de 10 a 12 metros.