Fernando Santos arrasa Ronaldo à frente dos colegas

Depois de saber pelo filho os detalhes da reação de CR7 à substituição com a Coreia do Sul, ex-selecionador confrontou-o no balneário.

Fernando Santos confrontou Cristiano Ronaldo, à frente dos colegas da seleção nacional, devido à polémica reação que teve quando foi substituído frente à Coreia do Sul, no Mundial. O Mais Sport sabe que o ex-selecionador arrasou a atitude de Ronaldo no Mundial. "Não podes reagir assim, não te esqueças de que quem manda aqui sou eu", atirou Santos.Depois de, no pós-jogo, ter defendido CR7 por ter sido informado pela comunicação da Federação que a reação intempestiva do capitão visava um jogador adversário, o técnico foi avisado pelo filho da versão real. "Estás com uma pressa do c… para me tirar, f…", afirmou o jogador na altura.Ronaldo não gostou de ser repreendido e mais desagradado ficou ao ser informado pelo ex-selecionador, numa reunião a sós, de que iria para o banco frente à Suíça.