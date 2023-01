Professora acusada de agredir aluno autista

As agressões ocorreram em setembro mas só agora a família denunciou, depois de ter sabido que o Centro de Educação, integrado na Casa Pia, em Lisboa, arquivou o inquérito interno sem punir a professora.“O meu filho tem autismo grau 1, o mais leve, perturbação de oposição e hiperatividade. No 1.º ano, foi o primeiro a aprender a ler com uma professora competente. No 2.º ano, esta professora não aceita quando ele se levanta, mas ele não consegue estar sentado todo tempo. Grita com ele e o autista não suporta gritos, confunde-o”, explica a mãe, Marieta Santos, brasileira de 31 anos.

“Os colegas contaram que a professora o agarrava com força e torcia os braços e naquele dia agarrou-o pelos braços até o levantar do chão e jogou-o na parede.” Os pais fizeram queixa na PSP e foram ao hospital, com o relatório médico a confirmar as lesões: “Depois da queixa ameaçaram que me iam denunciar à Comissão de Proteção de Crianças e Jovens.”A Casa Pia diz que comunicou o caso ao Ministério Público e abriu inquérito interno, aguardando conclusões do MP para se pronunciar sobre o inquérito.