Primeiro-ministro pede aos socialistas que sejam mais exigentes na escolha de autarcas e governantes

António Costa proferiu estas palavras numa alusão aos casos que têm marcado a vida interna do PS.

O secretário-geral do PS considerou este sábado que 50 anos de história do seu partido impõem elevada responsabilidade e pediu aos socialistas que sejam mais exigentes consigo próprios desde a escolha de candidatos às freguesias até ao Governo.

Estas palavras foram proferidas por António Costa no final de uma longa intervenção que proferiu perante a Comissão Nacional do PS, que decorre em Coimbra, numa alusão aos casos que têm marcado a vida interna deste partido, no plano autárquico, ou ao nível governativo.