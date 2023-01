Mais cinco documentos confidenciais encontrados na casa de Joe Biden em Wilmington, nos EUA

Documentos encontrados estão relacionados com o tempo de Biden como vice-presidente na administração de Obama.

O advogado do Presidente dos EUA Joe Biden disse que encontrou mais cinco páginas com marcas confidenciais na casa do presidente em Wilmington, Delaware, nos Estados Unidos da América, esta quinta-feira, segundo a agência Reuters.



"Foram descobertas cinco páginas adicionais com marcas de classificação entre o material, num total de seis páginas. Os funcionários do DOJ presentes tomaram imediatamente posse deles", disse o conselheiro especial de Biden, Richard Sauber, num comunicado este sábado.





A equipa de advogados de Biden reconheceu esta semana ter encontrado documentos confidenciais, na sua casa de Delaware, relacionados com o seu tempo como vice-presidente na administração de Obama , incluindo alguns na sua garagem.

O Procurador-Geral dos EUA, Merrick Garland, nomeou um advogado especial na quinta-feira para investigar o caso.