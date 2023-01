Tripulante de navio com ferimento grave no dedo resgatado pela Marinha

Jovem de 22 anos sofreu um acidente a bordo.

Um jovem de 22 anos foi resgatado esta sexta-feira depois de sofrer um acidente a bordo num navio de carga insular. O tripulante ficou com um ferimento grave no dedo, avança a Marinha em comunicado.



Segundo o comunicado, "o navio encontrava-se a a 13 quilómetros da barra do Porto de Lisboa" e o alerta para o acidente foi dado pelas 22h06.





Foi acionada uma embarcação da estação de Salva-vidas de Cascais e cerca das 23h00 o jovem foi assistido por elementos do INEM.Após o resgate, o tripulante foi reencaminhado para uma unidade hospitalar.