Rali Dakar fica na Arábia Saudita pelo menos até 2025

Em cima da mesa está a possibilidade de a ASO abrir a porta a países vizinhos em futuras edições do rali.

O rali Dakar de todo-o-terreno vai permanecer na Arábia Saudita pelo menos até 2025, anunciou este sábado o diretor da competição, o francês David Castera.

O diretor da prova organizada pela empresa francesa Amaury Sport Organization (ASO) precisou que, no contrato da 10 anos, com efeitos a partir de 2020, existe uma cláusula que permite aos organizadores rescindir ao fim de cinco anos, mas que não deverá ser exercida.

"Não a vamos exercer. Os sauditas fazem parte do projeto e o reino faz parte da expressão do Dakar", frisou David Castera, sem revelar os montantes envolvidos no negócio.

Em cima da mesa está a possibilidade de a ASO abrir a porta a países vizinhos em futuras edições do rali.

A 45.ª edição do Dakar disputa-se integralmente na Arábia Saudita, o que acontece pelo quarto ano consecutivo. Teve início a 31 de dezembro e termina no domingo, em Dammam.