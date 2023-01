Colisão provoca ferido grave em São Teotónio, Odemira

Vítima foi helitransportada para o Hospital de São José em Lisboa.

Uma violenta colisão entre um motociclo e uma viatura ligeira de passageiros, provocou esta tarde, um ferido grave, na Estrada Nacional 120, perto de São Teotónio, no concelho de Odemira.

O motociclista de 49 anos, embateu com grande violência no automóvel que seguia no mesmo sentido, sofrendo ferimentos considerados muito graves.

Depois de estabilizada no local, a vítima foi transportada de helicóptero para o Hospital de São José, em Lisboa.

Segundo apuramos, o motociclista iniciava a ultrapassagem da viatura ligeira de passageiros e não se apercebeu que o automóvel ia virar à esquerda, não conseguindo evitar a violenta colisão.

O alerta foi dado às 15h46 e nas operações de socorro estiveram 12 operacionais, apoiados por 4 viaturas, dos Bombeiros de Odemira, SIV de Odemira e Helicóptero do INEM.

A GNR esteve no local a ordenar o trânsito e tomou conta da ocorrência.