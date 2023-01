Marcelo Rebelo de Sousa elogia novo CM. Este domingo nas bancas

Jornal chegou às bancas no passado dia nove (segunda-feira) com um design mais elegante, mais moderno.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, louvou esta sexta-feira o novo modelo gráfico do Correio da Manhã. Numa mensagem dirigida à direção do jornal, o chefe de Estado teceu um “elogio ao grafismo do Correio da Manhã, muito simples e de comunicação direta, para sublinhar que o importante são as notícias”.