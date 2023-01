Milhares de professores em luta por carreiras e salários

Profissionais oriundos de todo o País encheram as ruas da Baixa lisboeta numa das maiores manifestações de sempre.

Terão sido 100 mil, pelos cálculos do Sindicato de Todos os Profissionais da Educação (STOP), ou 20 mil no início do protesto, pelas contas da PSP, os professores, funcionários não docentes, técnicos, pais e alunos que desfilaram este sábado em Lisboa, na maior manifestação de sempre na área da Educação promovida por um único sindicato. Depois da marcha de 17 de dezembro, organizada pelo STOP, que juntou 25 mil docentes, este sábado foram muitos mais os que participaram no protesto, aproximando-se da maior manifestação de sempre no setor que, em 2008, juntou 120 mil na contestação à ministra da Educação de então, Maria de Lurdes Rodrigues.Oriundos de todos os distritos, muitos professores acordaram de madrugada para mostrar ao País e ao Governo a insatisfação e o "caos" que reina no setor. Muitos vestidos de preto, em sinal de luto, outros com lenços brancos, para "dizer adeus ao senhor ministro" da Educação, os manifestantes exigiram dignidade e respeito da parte de quem governa. "Somos a esfregona da sociedade", "Governo, escuta, a escola está em luta" ou "De tanto poupar em Educação ficaremos ricos em ignorância" foram algumas das frases que se ouviram ou leram durante as mais de 4 horas de protesto, que começou no Marquês de Pombal e terminou no Terreiro do Paço, em frente ao Ministério das Finanças. De entre as reivindicações destacam-se o fim das quotas para progressão na carreira, a recuperação do tempo de serviço congelado e ajudas de custo para professores deslocados. Enquanto decorria a manifestação, o primeiro-ministro e secretário-geral do PS, António Costa, garantia em Coimbra que a dimensão dos quadros de zona pedagógica será reduzida, "para que nenhum professor tenha de percorrer extensões tão grandes" e que devem ser eliminados "concursos obrigatórios de 5 em 5 anos".Leia a notícia completa no site do Correio da Manhã