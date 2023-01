Prémio de 500 mil euros pago sem autorização

Parpública e DGTF não foram informadas nem autorizaram o pagamento da indemnização milionária da TAP a Alexandra Reis.

A Parpública e a Direção-Geral do Tesouro e Finanças (DGTF), entidades públicas que detêm a participação do Estado na TAP, não tiveram conhecimento, não aprovaram, nem autorizaram a indemnização de 500 mil euros que a TAP pagou a Alexandra Reis, sua ex-administradora e ex-secretária de Estado do Tesouro.Ao que oapurou, a Parpública e a DGTF fizeram levantamentos internos de informação, para verificar se teria sido notificada do pagamento dessa indemnização, mas não encontraram qualquer notificação sobre o tema. A não comunicação dessa indemnização à Parpública e à DGTF poderá traduzir-se num ato ilegal, por omissão, segundo fontes conhecedoras da realidade empresarial do Estado e especialistas em Direito que solicitaram o anonimato. Tudo porque, segundo as mesmas fontes, o Estado, enquanto dono da TAP, teria de ter conhecimento da indemnização, aprová-la e autorizar o seu pagamento. Ou seja, a TAP não poderia pagar a compensação a Alexandra Reis sem o conhecimento, a aprovação e a autorização da Parpública e da DGTF.Leia a notícia completa no site do Correio da Manhã