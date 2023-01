Padre acusado de abusos apanhado com álcool

Submetido ao teste de alcoolemia, acusou uma taxa de 2,461 g/l, quase cinco vezes mais do máximo permitido por lei.

O padre Luís Miguel Costa, acusado de envolver-se sexualmente com um rapaz de 14 anos, durante um convívio numa adega em Viseu, foi apanhado a conduzir com uma taxa-crime de 2,461 g/l, quase cinco vezes mais do permitido por lei quando ia apresentar-se, antes de almoço, no posto da GNR de São Pedro do Sul. A apresentação, que acontece a cada quinze dias, integra as medidas de coação decretadas pelo juiz no âmbito do processo de abusos em que é acusado, de coação sexual agravada, na forma tentada, e aliciamento de menores para fins sexuais. O padre, de 47 anos, começa a ser julgado no próximo mês.